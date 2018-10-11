Altınordu'da gıda denetimleri

Ordu'nun Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde çeşitli denetimlerde bulundu.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan marketlerde denetim yaptı. Marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyen zabıta ekipleri fiyat artışı, gramaj kontrolleri ve etiket denetimlerini gerçekleştirdi. Marketlerde zabıta ekipleri tarafından yapılan fiyat farkı denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Market ve iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığı konusunda denetimler yapan Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrollerini de yaptı. Fahiş fiyattan satılan ürünlerin irsaliye denetimlerine de ağırlık veren zabıta ekipleri, ayrıca satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihlerini ve yerli malı üretim etiketinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan iş yerleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.