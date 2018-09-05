Altınordu’da kaldırımlara estetik

Altınordu Belediyesi modern ve yaşanabilir bir Altınordu parolası ile 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal alanlardan örnek projelere birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşın kullanımına sunan Altınordu Belediyesi ulaşım alanında yaptığı çalışmalarla da vatandaşın takdirini topluyor. Sıcak asfalt ve beton yolda devrim niteliğinde çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi bu hizmetleri tamamlayan baskı beton kaldırımlarla da şehrin çehresini değiştiriyor.

Altınordu Belediyesi bu kapsamda 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana ilçe genelinde 75 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan ve ilerleyen günlerde devam edecek olan çalışmalarla bu rakamın daha da artması hedefleniyor.