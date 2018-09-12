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Altınordu'da kanal ve mazgal temizliği

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur yağışları sonucu kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları gidermek, olası yağışlarda ise su baskınlarını ve yolların bozulmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde kanal ve mazgal temizleme çalışması gerçekleştiriyor.


Karadeniz Bölgesi'nde en çok yağışların yaşandığı sonbaharın gelişiyle Altınordu Belediyesi tarafından periyodik olarak yapılan yağmur suyu kanalları ve mazgal temizliği işlemine ağırlık verildi. Sonbahar aylarının başlamasıyla birlikte muhtemel olabilecek yağışlarda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Altınordu Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü himayesinde oluşturduğu ekip ile yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarını ve bu kanalların kanalizasyona döküldüğü mazgallarda temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Temizlik işlemini tamamlayan ekipler, yaptığı çalışmanın ardından da bozuk olan mazgallarda yenileme çalışması yürütüyor.


Altınordu Belediyesi bu işlemleri trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yaparken bu çalışmalarla olası sel baskınlarını en aza indirgemeyi ve yolların bozulmasının önlemeyi hedefliyor.

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