Altınordu'da modern parklar

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi tarafından yapımı süren ‘Seyran Park', ‘Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı' ile ‘Trafik Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulunarak parkların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Şehrin nefes almasına olanak sağlayan park ve yeşil alanlar inşa eden Altınordu Belediyesi 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana yaptığı çalışmalarla Altınordu'ya 22 yeni park ve yeşil alan kazandırdı. Park ve yeşil alan çalışmalarına ara vermeden devam eden Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Bucak Mahallesinin çehresini değiştirecek olan Seyran Park, Durugöl Mahallesi'nde modern görünümü ile göz dolduran ‘Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı ile Durugöl Mahallesi'nde çocukların trafik eğitimi alacakları Trafik Eğitim Parkı'ndaki çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, yapımı devam eden park yeşil alan çalışmalarını yerinde görmek amacıyla inceleme gezisi düzenledi. Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı gezi programı, Altınordu'nun yoğun nüfuslu mahallelerinden olan Bucak Mahallesi 363. Sokak yanında yeniden inşa edilen Seyran Park projesinin incelenmesi ile başladı.

Buradaki incelemelerini tamamlayan Başkan Tezcan daha sonra Durugöl Mahallesi'ne geçti. Burada 2 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve modern bir görünüm kazanan Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı'nı gezdi. Gezi kapsamında son olarak çocuklara trafik eğitimlerinin verileceği Trafik Eğitim Parkı incelendi.

“Çok amaçlı modern parklar inşa ediyoruz”

İnceleme gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, yapımı devam eden parkların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Çok özel, çocukların ve yetişkinlerin keyifli zamanlar geçireceği parklar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Tezcan, “Altınordu Belediyemiz tarafından yapımı devam eden park ve yeşil alan çalışmalarını görmek, hangi aşamada olduklarını tespit etmek amacıyla inceleme gezisi düzenledik. Gezi kapsamında ilk olarak Bucak Mahallesi'nde yapımı süren Seyran Park'ta incelemelerde bulunduk. Ekipler tarafından parkımızdaki çalışmalar hızla devam ediyor. Parkımız bittiğinde Bucak Mahallesi'nin özel ve çok amaçlı alanlarından bir tanesi olacak. Bu kapsam da hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz keyifli zamanlar geçirecekler. Durugöl Mahallemizde inşa ettiğimiz Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı ise görünümü ile son derece modern bir park haline geldi. Bu parkımızda Seyran Park gibi çocuklarımıza ve yetişkinlerimize hizmet verecek. Durugöl Mahallesi'nde çalışmalarına başladığımız bir diğer park ise içeriği farklı olan Trafik Eğitim Parkı. Parkımızda çocuklarımıza trafik eğitimini aşılayacak özel çalışmalar yer alacak. Çocuklarımız parkta hem eğlenecek hem de öğrenecek. Amacımız hava koşulları el verdiği sürece hızlı bir çalışma yaparak en kısa sürede tüm parklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak” dedi.