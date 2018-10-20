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Amatör balıkçılar sahile akın etti

Ordu’nun Ünye ilçesinde amatör balıkçılar havanın iyi olmasını fırsat bilerek balık tutmak için sahile akın etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör balıkçılar havanın iyi olmasını fırsat bilerek balık tutmak için sahile akın etti.


Balık tutmanın kendisi için bir eğlence olduğunu söyleyen Engin Kemal Ustaoğlu, “Boş vakitlerimi balık tutarak değerlendiriyorum. Çok zevkli bir şey balık tutmak. İskelenin sağ tarafına Atatürk Parkı yapıldı. Kıyılar kumlanmaya başladı. Burası uzatılsa gençler için daha faydalı olur” dedi.


Boş zamanlarda kahvede oturmaktan ziyade balık tutmanın daha iyi olduğunu dile getiren bir diğer vatandaş İsmail Ustaoğlu, “Boş günlerimde iskelede olsun olmasın balık tutarak zaman geçiriyorum. Aslında burası balık tutmaya elverişli değil. Sular sığ ama biz yine de boş vaktimizi kahvede geçirmektense burada balık tutarak geçiriyor” şeklinde konuştu.

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