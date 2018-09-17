Amatör balıkçıların bereketli balık avı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör balıkçılar iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.

Fatsa İskelesi'nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Amatör balıkçılar iskeleye giderek günlük balık ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Son günlerde istavritin bol olması nedeniyle denize olta atan balıkçılar az 2-3 kilo balık tutarak akşamları evlerinin yolunu tutuyorlar.

Balık tutmanın çok keyifli olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirdiklerini belirten amatör balıkçı Fatih Bektaş, “Aslında buraya stres atmak için geliyoruz. Şu dönemde de iyi balık çıkıyor. Havaların güzel olması da bu işin tuzu şekeri gibi oluyor. Bizler hem stres atıp hem de aksam sofralarımıza balık götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bol balığın bu dönemlerde denizden olduğunu söyleyen Musa Altun isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Hobi olarak balık tutuyoruz ve bugünlerde oltamıza balık çok vuruyor. Ortalama 2 ile 5 kilo arasında balık tutuyoruz. Önemli olan zaman geçirmek ve bu zamanda da balık bol olunca çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.