Amatör balıkçıların çinekop avı

Sabahın ilk saatlerinde iskeleye gelen balıkçılar neredeyse 24 saat iskeleden ayrılmayarak hobi amaçlı balık tutuyor. Her dönem farklı balıklar tuttuklarını ifade eden amatör balıkçılar, bu dönemde denizden en çok çinekop ve istavrit çıktığını söyledi.

Her fırsat bulduğunda iskeleye gelerek balık tuttuğunu söyleyen Fatsalı vatandaşlardan Musa Bicil, "Bu dönemlerde çinekop ve istavrit çok avlıyoruz. Tuttuğumuz balıkları komşularımızla da paylaşıyoruz. Hobi amaçlı balık tutmak gerçekten çok zevkli ve güzel. Sabırla bekliyoruz ve emeğimizin karşılığını şansımıza göre tutuyoruz. Çinekop en çok tuttuğumuz balık ve gerçekten Fatsa İskelesinde çok tutuluyor” dedi.

Balık tutma aşkına sabahın ilk saatlerinde gelerek iskelede yer tuttuğunu söyleyen amatör balıkçılardan Davut Göksel, "Çinekop tutmak için yaklaşık 18 saattir iskeledeyim. Balık tutmak çok zevkli ve o kadar da eğlenceli bir hobi. Balık tutarken sabırla hareket ediyoruz ve kovalarımızı doldurunca evimizin yolunu tutuyoruz. Rüyalarımızda bile balık tutuyoruz. Çinekop ve istavrit en çok avladığımız balıkların başında geliyor” diye konuştu.