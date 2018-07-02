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02 Temmuz 2018 13:37

-Ambulans şoförlerinin zorlu parkuru

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli olan ambulans şoförlerine, Ambulans Sürüş Teknik Eğitimi (ASTE) verildi.

-Ambulans şoförlerinin zorlu parkuru

02 Temmuz 2018 13:37


Ünye’de bulunan havaalanı pistinde gerçekleştirilen, 16 acil sağlık hizmetleri personelinin katıldığı ve her yıl düzenli olarak üç veya dört kez yapılan eğitim ile şoförlerin bilgileri tazelenerek, yeni bilgiler kazanılması amaçlanıyor. Eğitim süresince ise üç gün boyunca teorik bilgiler veriliyor. Şoförler, üçüncü gün sonunda sınava tabii tutuluyorlar.


Beş ayrı zorlu parkuru iki dakika içinde bitirmeye çalışan şoförler, mücadelede zamanla yarıştı. Bu eğitimlerde şoförler dubalarla oluşturulan etaplarda, ambulansı kullanıp, hız kontrolü, geri manevra, geri geri park etme, olay yerine yaklaşma gibi pratik uygulamalar yapıyorlar. Eğitmenler eşliğinde şoförlerin hataları belirlenerek iyileştirmeler de yapılıyor.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ali Altınbaş, eğitimler sayesinde ambulans şoförlerinin sürekli olarak kendilerini geliştirdiğini söyledi. Dr. Altınbaş, “İlimiz sürekli nüfus alan bir il, bu yüzden bazen trafik sorunu ve bilinçsiz araç kullanımı ile karşılaşabiliyoruz. Bu tür eğitimler ise şoförlerimizin daha da gelişmesini sağlıyor. Eğitimde parkurlarımız aşırı zor ve süre az, iki dakikalık bir sürede parkuru tamamlamak ne yazık ki zor. Fakat şoförlerimiz kusursuz bir şekilde parkurları tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. ASTE eğitimlerimiz yılda üç veya dört kez yapılıyor ve bir sonraki eğitimi de temmuz ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.


Öte yandan, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adnan Sert’in gözetiminde yapılan eğitimlerin sonunda başarılı olan ambulans sürücülerine, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları verildi.




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