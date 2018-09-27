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Aniden ortaya çıkan rüzgar şaşırttı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde aniden bastıran sert rüzgar görenleri şaşırttı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aniden bastıran sert rüzgar görenleri şaşırttı.


İlçenin Musakırık Mahallesi'nde kısa süreli yağış yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Aniden ortaya çıkan sert rüzgar ağaçların yapraklarını havalarda uçurdu.


O anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışan vatandaşların şaşkınlıkları görüntülere yansıdı. Doğa gezisi sırasında aniden bastıran rüzgarla şaşırdıklarını dile getiren Serdar Esmer, “Çok güzel bir gündü birden hava kapandı. Bir anda sert rüzgar ağaçlardaki yaprakları havalarda uçurdu. Rüzgardan dolayı zaman zaman ayakta durmakta zorlanmamıza karşın telefonlarımızla o anı görüntüledik” dedi.

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