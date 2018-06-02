Anjiyo ile ikinci hayat

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan ve 16 senedir şeker hastası olan 54 yaşındaki İzzet Dalyan, yaklaşık 5 yıldır bacaklarında şiddetli ağrı gelişmesiyle çok nadir görülen “leriche sendromu” hastalığına yakalandı. Gittiği birçok hastanede ciddi ve riskli bir operasyon gerektiği ve bacağının kesilmesi gerekebileceği söylenen İzzet Dalyan Medical Park Ordu Hastanesine müracaat etti. Burada Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göksel Dağaşan tarafından Ordu’da ilk kez yapılan yöntem ile 1,5 saat süren anjiyo-stent işlemi ile hasta sağlıklı bir şekilde yürümeye başladı.

İzzet Dalyan’ın çok ciddi ağrılarla başvurduğunu belirten ve stent işlemini yapan Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göksel Dağaşan, “Kalpten bacaklara ve karın iç organlara kan taşıyan ve vücudun en büyük damarı olan aort damarının böbrek damarlarını geçtikten hemen sonra bacaklara kadar tam tıkalı olduğunu tespit ettik. Ayaklarının ince kılcal damarlar tarafından kanlandığını gördük. Tüm karın ve kasık bölgesini ameliyatla açarak damarlara by-pass yapılmasının hastamıza denildiği gibi riskli ve büyük bir ameliyat olması sebebiyle girişimsel kardiyolojik işlemler sayesinde ameliyata gerek olmaksızın başarılı bir şekilde bu tip damarlar açılabilir. Hastamız bu duruma uygun olduğu için biz de girişimsel yöntemleri tercih ederek hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk” dedi.