Ankara Fatsalılar Derneğinden TSM konseri

Ankara Fatsalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında düzenlediği konsere Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve Ankara Fatsalılar Derneği Başkanı Fahri Çavuşoğlu da katıldı.

Konser öncesi Ankara Fatsalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun şefi olan Fatsa Eski Belediye Başkanı Yener Topaloğlu kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Üçüncü kez Fatsa’da konser düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Topaloğlu, “Konserimize katılan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Biz 3 yıldır Türk Sanat Müziği konserini gurbetten sılaya gelerek düzenliyoruz. Bizlere destek olan Fatsa Belediyemize teşekkür ederim” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise Ankara’dan gelerek keyifli bir konser düzenleyen Ankara Fatsalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosuna ve Dernek Başkanımız Sayın Fahri Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz. Koroda yer alan sanatçılarımız bizlere hem koro halinde hem de solo olarak keyifli bir gece yaşattılar” dedi.