Ankara'daki kazada ölen işçiler Ordulu çıktı

Ankara-Polatlı’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Ordu-Gölköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Ankara-Polatlı'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Ordu-Gölköy ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Yüksek gerilim işinde çalışmak üzere dün akşam Ordu'dan Antalya'ya doğru yola çıkan elektrik işçileri Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu ve Serdar Çayır'ın bulunduğu otomobil Ankara-Polatlı yolu üzerinde takla attı. Kazada 4 Ordulu işçi hayatını kaybetti.
Kazada ölen 4 kişinin Pazar günü Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.