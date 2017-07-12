Anlayan: “Bu yaz daha yoğun çalışacağız”

Geçen seneye göre eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Bu çalışma sezonu da daha verimli bir şekilde çalışarak geçirmek istediklerini belirten Başkan Hüseyin Anlayan, “Gerekli planlarımızı yapıyoruz. Hem bu seneyi hem de 2018 yılını planlama yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bu dönemin son senesi olacak bu yüzden daha ciddi bir toparlanma dönemi olması gerekiyor. Buna bağlı olarak da gerek mevcut ekibimizi daha da güçlendirerek, bütçeleri daha farklı oluşturarak ilave hizmet alımları da yaparak daha da toparlayıcı bir hizmet sezonuna hazırlanmak istiyoruz. Her şeyi tamamen bitireceğiz diye bir iddiamız yok. Çünkü çok büyük bir coğrafyada çalışıyoruz. Bu bakımdan Her şeyin bir anda bitmesi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde daha yoğun çalışacağımız ifade etmek istiyorum” diye konuştu.