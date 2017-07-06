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06 Temmuz 2017 13:42

Anlayan: “Çevreyi kirletenleri ihbar edin”

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Vatandaşlarımız çevreyi kirletenleri Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ihbar etsin” dedi.

Anlayan: “Çevreyi kirletenleri ihbar edin”

06 Temmuz 2017 13:42


Fatsa Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen temizlik ve süpürme çalışmaları ile birlikte vatandaşların daha temiz bir çevreye kavuşması adına gereken gayreti gösteren temizlik işleri ekipleri, aynı hassasiyeti vatandaşlardan da göstermesini bekliyor.



“Çevreyi kirletenleri ihbar edin”


Fatsa’nın temizliği için her daim önemle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise, “Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Yaz ayının gelmesi ile birlikte ilçemizde temizlik çalışmalarını daha da artırdık. Vatandaş olarak bizler de bu şehri temiz tutalım ki gelecek nesillerimizde bundan istifade etsin. Vatandaşlarımız çevreyi kirletenleri Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ihbar etsin. Temizlik ekiplerimiz ellerinden geleni yapıyor ama vatandaşlarımızdan Fatsa’mız için biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.




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