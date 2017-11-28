Anlayan: “Çok donanımlı bir kapalı pazar yeri yapılacak”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafında içerisinde sosyal ihtiyaçları da olacak şekilde bir Kapalı Pazar Yeri Projesi’nin hazırlandığını belirten Anlayan, “Yani Kapalı Pazar Yerine gelenlerin yiyip, içebileceği, lavabo, tuvaletleri, mescitleri, kadınların çocuğunu emzirebileceği çocuk emzirme odasına varana kadar sosyal donanımlı bir proje hazırladık. Çok güzel bir proje çalıştık ama maliyeti 10 milyonu geçti. Cumhuriyet Meydanı, Estetik Şehir Projesi ve bu Kapalı Pazar Yeri böyle olunca o zaman dedik ki bir sıraya koyalım bunları hepsi çünkü toplamda 3 proje 50 trilyonu geçiyor. Kapalı Pazar Yeri Projesi şu anda ihale aşamasına geldi ama Cumhuriyet Meydanı Projesi’nden önce de başlayamadık. Kapalı Pazar Yeri Projemiz hazır sıraya koyduğumuz için gecikme oldu. Proje hayata geçecek. Kapalı Pazar Projesi’nde bütün pazarcılara yetecek kadar tezgah planlandı ölçüleri alındı. Bu proje inşallah Cumhuriyet Meydanı Projesi’nden sonra hayata geçecek. Kapalı Pazar Yeri Projesi için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.