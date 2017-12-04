Anlayan: “Ekim 2018’de yeni binamıza taşınmayı planlıyoruz”

Başkan Anlayan, yeni belediye binalarında çalışmaların hızlı bir şekilde hem içeride hem dış cephede devam ettiğini belirterek, “Günler ilerledikçe yeni belediye hizmet binası inşaatı şekillenmeye başlıyor. Daha önce dediğimiz gibi Fatsa’ya hizmet edebilecek çok fonksiyonlu bir belediye binası inşallah güzel ve şıklığıyla da estetik bir görüntüsü ile Selçuklu mimarisinde bir proje tasarlıyoruz. İhale sürecimiz inşallah 2018 Ağustos ayı sonunda bitecek Allah bir kaza keder vermezse inşallah 2018 Ağustos sonunda burayı teslim alacağız daha sonra hazırlık, temizlik taşınma derken Rabb’im bir kaza keder vermezse 2018 yılının Ekim ayında buraya taşınmayı planlıyoruz. Mevcut belediye binamızın 2 katı büyüklüğünde kullanım alanı olan bir bina yapıyoruz. Bodrum katında arsanın tamamında 120 araçlık bir otoparkımız var. Zemin katta 12 tane galeri katlı işyerimiz, üzerinde 12 tane ofisimiz var. Satış amaçlı onları projeye koyduk ki buranın maliyetini oradan karşılayacağız. İnşallah en az 50 yıldan fazla ilçemize hizmet verebilecek bir bina yapıyoruz” dedi.