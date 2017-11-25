Anlayan: "Fatsa’ya yapılan en büyük yatırım OSB"

İstimlak çalışmalarının bitmesi halinde 2019’da yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına kazma vurulacağını düşünüyorum” dedi.

Başkan Anlayan yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemizde 2 senedir büyüme çalışmaları yapılıyor. Organize sanayi demek istihdam demek. Burada iş imkanı oluşacak. Hem hem Ordu Organize Sanayi hem de Fatsa Organize Sanayi bu seneki programa koyuldu. Türkiye’de daha bir başka bir örneği yok. Birçok ilçe hiç koymadı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük emeği var en büyük katkıyı Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş verdi ne kadar teşekkür etsek az. Üçünün de programı koyulması siyaseten bizim için çok büyük bir kazanım” diye konuştu.

Başkan Anlayan şöyle devam etti: “Organize Sanayi Bölgemizde mevcut 500 dönüme 960 dönüm daha ilave edilecek. Şu anda istimlak çalışmaları başladı. Fatsa’da istimlak çalışmasını da biz yapıyoruz, yetkiyi biz aldık. Şu yanlış anlaşılmasın istimlak çalışmasını biz yapıyoruz ama parayı biz vermeyeceğiz. Çalışmayı biz yapıyoruz, bakanlık ödemeyi yapacak. Şu anda arkadaşlar toplam mülkiyet sahiplerinin yüzde 65’i ile anlaşmaya vardık. Diğerleri ile de tek tek anlaşmayı bekliyoruz. Umuyorum ki yüzde 90-95’i ile anlaşacağız.”

Anlayan açıklamasını şöyle tamamladı: “İstimlak çalışmaları biterse 2019’da buraya kazma vurulacağını düşünüyorum. Şu anda bile çok yoğun talep var. Yerimiz hazır olsa biz tamamını verecek kadar yatırımcı bulabiliyoruz. Şu anda mevcut Organize Sanayi Bölgemizde 3 bin 500 çalışanımız var. Yeni Organize Sanayi ile beraber ortalama 10 bin kişiye çıkacağını düşünüyoruz."