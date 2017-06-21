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21 Haziran 2017 16:54

Anlayan’dan ‘çevre temizliği’ uyarısı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Daha temiz ve yaşanılabilir bir Fatsa için vatandaşlarımızdan yaşadıkları çevreye daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Anlayan’dan ‘çevre temizliği’ uyarısı

21 Haziran 2017 16:54


Fatsa Belediyesi temizlik ekipleri ilçe genelinde gelişi güzel şekilde dökülen 35 kamyon hafriyatı ortadan kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Bizler ilçemizi tertemiz yapmaya çalışırken bir taraftan da duyarsız kişilerin gelişigüzel yerlere hafriyat döktüklerini tespit ettik. Gelişigüzel dökülen hafriyatları ekiplerimiz kepçe ve kamyonlar yardımıyla çöplüğe taşıdılar. Daha temiz ve yaşanılabilir bir Fatsa için vatandaşlarımızdan yaşadıkları çevreye daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çevreye hafriyat alanı dışında çöp dökmenin moloz dökmenin ağır para cezaları var. Ekiplerimiz sorumsuz vatandaşları yakaladıklarında anında ceza kesecekler. Gerekirse bu işler devam ederse çevredeki kameralardan da sağa sola moloz dökenleri tespit edebiliriz” diye konuştu.




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