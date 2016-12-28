Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 17:21

Anlayan’dan “çevre yolu” açıklaması

Anlayan’dan “çevre yolu” açıklaması

28 Aralık 2016 17:21

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Çevre Yolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fatsa Çevre Yolu ile ilgili başlangıç noktasında bulunduklarını ifade eden Başkan Hüseyin Anlayan, “Bu zamana kadar uğraştıklarımız projeyi başlatmak içindi. İnanıyorum ki projeyi yapmak daha kolay olacak çünkü projeyi devletin yatırım programına aldırmak işin en zor kısmı çünkü başlayan her yatırım çok şükür AK Parti döneminde hiç yarım kalmadı. Rabbim bu projenin bitmesini bizlere görmeyi nasip etsin. Biz yerelde belediye olarak şehrin hizmetlerini Büyükşehir Belediyemiz ile beraber takip ediyoruz ama sonuçta bu oyunun birer parçası olarak siyasette sadece yerel değil teşkilatı ile iktidarı ile hükümeti ile beraber birlikte hareket eden bir yapıya sahibiz. Bu kapsamda iktidar partimizin hükümetimizin desteğiyle yapılacak yatırımlarda elbette ki çok önemli” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç