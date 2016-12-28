Anlayan’dan “çevre yolu” açıklaması

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Çevre Yolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatsa Çevre Yolu ile ilgili başlangıç noktasında bulunduklarını ifade eden Başkan Hüseyin Anlayan, “Bu zamana kadar uğraştıklarımız projeyi başlatmak içindi. İnanıyorum ki projeyi yapmak daha kolay olacak çünkü projeyi devletin yatırım programına aldırmak işin en zor kısmı çünkü başlayan her yatırım çok şükür AK Parti döneminde hiç yarım kalmadı. Rabbim bu projenin bitmesini bizlere görmeyi nasip etsin. Biz yerelde belediye olarak şehrin hizmetlerini Büyükşehir Belediyemiz ile beraber takip ediyoruz ama sonuçta bu oyunun birer parçası olarak siyasette sadece yerel değil teşkilatı ile iktidarı ile hükümeti ile beraber birlikte hareket eden bir yapıya sahibiz. Bu kapsamda iktidar partimizin hükümetimizin desteğiyle yapılacak yatırımlarda elbette ki çok önemli” diye konuştu.