Anne adaylarına “Gebe Okulu”

Ünye Devlet Hastanesinde geçen Ocak ayında açılan "Gebe Okulu"nda anne adaylarına yönelik yapılan eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Hamilelik süreleri boyunca alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirilen anne adayları, hastanede yapılan bu faaliyetlerden oldukça memnun. Ünye Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu geçen gün 15 kişinin daha eğitimini başarıyla tamamladı.

Eğitimini tamamlayan kursiyerler için Ünye Devlet Hastanesinde bir program düzenlendi. Programda okulu başarıyla bitiren kursiyerlere hitaben bir konuşma yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ercan Balıkçı, "Normal doğum her anne için daha sağlıklı bir yöntem. Anne-baba ve bebek arasındaki iletişimi arttırıyor. Burada sizler de doğumlarınızı normal yapma yönünde eğitimler aldınız. Tabii ki normal doğum diğer yöntemlere göre daha ağrılı geçiyor. Ancak doğum sonrası normal doğumu yapan anneler kısa sürede ayağa kalkıp gündelik işlerini sürdürürken, örneğin sezaryen ile doğum yapanlar belli bir süre ayağa dahi kalkmakta zorlanıyorlar. Bizler bu yüzden tüm anne adaylarına normal doğumu öneriyor ve teşvik ediyoruz" dedi.

Gebe Okulu'nda yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Güray Yılmaz ise eskiden kulaktan dolma bilgilerle doğum hakkında bilgi sahibi olan anne adaylarının artık uzman kişiler tarafından en iyi şekilde doğum hazırlandığını söyledi. Yılmaz, "Burada anne adaylarımız spor yapıyor, egzersiz yapıyor, normal doğum için gerekli olan tüm bilgilendirmeleri alıyorlar. Bakanlığımızın da bu yönde bir teşviki var. Ünye Devlet Hastanesi olarak bizler de bakanlığımızın atmış olduğu adımlar doğrultusunda halkımızı ve anne adaylarını en iyi şekilde doğum ve doğum sonrasına alıştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 15 anne adayına belgeleri verildi.