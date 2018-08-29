Anne-kız 18 yıl sonra buluştu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 18 yıl önce gerçekleşen olayda Mustafa Bolat, ikinci evliliğini yaptığı Gülderen Turan ile 2 yıl evli kaldı. Bu evlilikten hamile kalan anne Gülderen Turan (48), kızı Zeynep’in doğumunu yaptıktan 15 gün sonra eşi Mustafa Bolat’tan boşandı. O dönemde henüz bebek olan Zeynep babasında kaldı. Kızı için bakıcı tutan Mustafa Bolat, bir süre sonra Zeynep’i çocukları olmayan ve Balıkesir’de yaşayan akrabası Ali Işık’a verdi. Baba Mustafa Bolat, Işık ailesinin yanında büyüyen ve bu ailenin soy adını alan kızı Zeynep’i her yıl görmeye gitti. Ancak Zeynep dört yıl önce 14 yaşında iken Mustafa Bolat’ın gerçek babası, Gülderen Turan’ın ise gerçek annesi olduğunu öğrendi. Zeynep Işık, gerçeği öğrendikten sonra babası Mustafa Bolat ile görüşmeye devam etti ancak annesi ile görüşmeyi reddetti.

18 yıl sonra buluştular

Bir süre önce kanser olduğunu öğrenen anne Gülderen Turan, Aybastı Küçükyaka Mahallesi Muhtarı Sırrı Yıldırım’a ölmeden önce kızını görmek istediğini söyledi. Annenin teklifi Balıkesir’de yaşayan kızı Zeynep Işık’a iletildi. Annesinin teklifini kabul eden Zeynep, Ordu’nun Aybastı ilçesine geldi. Burada 18 yıl sonra karşılaşan anne-kızın buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Aybastı Küçükyaka Mahallesi Muhtarı Sırrı Yıldırım, anne-kızın 18 yıl sonra karşılaştığını belirterek, “Bu kavuşmaya vesile olduğumuz için mutluyum” dedi.

Zeynep Işık’ın ilk evliliğinden olan ablası Fatma Bolat, babasının ikinci evliliğini yaptığı ve iki yıl evli kaldığı Gülderen Turan’ın evliliğinin sonlarına doğru Zeynep’e hamile kaldığını belirtti. Doğumdan kısa bir süre sonra boşanma olayının gerçekleştiğini belirten Fatma Bolat, “Boşanmanın ardından Zeynep, babamda kaldı. Babam, Zeynep için ücretli bakıcı tuttu. Daha sonra Balıkesir’de yaşayan ve akrabamız olan aileye evlatlık verdi. Yani ortada yuvaya verme falan yok. Üstelik babam her yıl düzenli bir şekilde Balıkesir’e giderek kızını gördü. Zeynep, gerçeği 4 yıl önce öğrendi ancak annesiyle görüşmedi. Annesi yakın bir zamanda ağır bir hastalığa yakalanınca kızını görmek istediğini söyledi. Zeynep, annesini görmek için bebek haliyle gittiği Ordu’ya 18 yıl sonra gelerek annesiyle görüştü” dedi.