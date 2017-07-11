Antik Kurul Kalesi’nde kazılar tekrar başladı

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, başkanlığında 25 arkeolog tarafından Ordu’nun Altınordu ilçesinde 6’ncı Mithridates dönemine ait Kurul Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazıda, geçen yıl Eylül ayında 200 kilo ağırlığında ve 110 santim boyunda, tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Türkiye’de yerinde bulunan ilk mermer heykel olan Kibele, Ordu Müzesi’ne taşındı.

20’si arkeolog 40 kişilik ekip çalışıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kazıların Başkanlığını yapan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi’nde kazı çalışmalarının tekrar başladığını söyledi. Şenyurt, “Ordu’nun tarihi ve turizmi açısından çok önemli olan kazı çalışmaları 20’si arkeolog olmak üzere toplam 40 kişilik bir ekiple gerçekleştirilecek” dedi.

Kazı çalışmalarına maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, da Kurul’da geçen sene yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 200 kg ağırlığında ve 110 cm boyunda tahtında oturan ‘Ana Tanrıça Kibele Heykeli’ bulunduğunu hatırlattı. Heykelin bulunmasının ardından bölgeyi 45 günde 20 bin kişi ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, “Şu anda Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesinde olan Kibele Heykeli, gerekli restorasyonu ve konservasyonu tamamlandıktan sonra tekrar ziyarete açılacak. 6’ncı Mithridates’ın kalesi olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi’ndeki kazı çalışmalarına, bu sene de maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.