Arap iş adamları Ordu’da

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Kalkınma Zirvesi”ne katılmak üzere 14 ayrı ülkeden gelen 35 iş adamını ve yatırımcıyı ağırladı. Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımcılara her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ordu’nun cazibesi artıyor

Büyükşehir Belediyesinin de yatırımlarıyla son yıllarda özellikle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi hâline gelen Ordu ili, Arapların da ilgisini çekmeye başladı. Karadeniz’in incisi olarak bilinen ve son dönemdeki değişimiyle birlikte geçen yıl yaklaşık 1 milyon turisti ağırlayan Ordu, artık Arap iş adamlarının yatırımlarını planladığı bir il oldu. Bakir kıyıları ve eşsiz yaylalarıyla “Görülecek değil, kalınacak bir il” olan Ordu, Arap iş adamlarının yatırım yapmak için sık sık ziyaret ettiği iller arasında dikkat çekmeye başladı.

“Büyükşehir Belediyemiz tüm yatırımcıların emrindedir”

İçlerinde ticaret odalarından temsilcilerin de yer aldığı çeşitli Arap ülkelerinden 35 iş adamı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

3 gün Ordu ilinde kalarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek olan heyeti ağırlayan Başkan Yılmaz, iş adamlarına Ordu hakkında bilgi vererek, “Türkiye’de fındığın, balın ve kivinin en fazla üretildiği il Ordu’muz, oksijen diyarı olarak biliniyor. Hukuki anlamda devletimizle her türlü sorunu çözebilecek bir yerel yönetimiz. Arsa ve diğer konularda Valilik ve Büyükşehir Belediyemiz tüm yatırımcıların emrindedir” dedi.

Türkiye’deki misafirperverlikten son derece memnun olduklarını dile getiren yatırımcılar ise, “Karadeniz insanının sıcaklığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu biliyoruz. Ordu temiz havasıyla meşhur bir il. Burada yatırım imkânlarını yerinde görüp, arkadaşlarımızla paylaşarak ülkelerin kardeşliği için güzel adımlar atacağız” şeklinde konuştular.