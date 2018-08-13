ARATDER’den birlik çağrısı

Başkanı ve Ordu Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, son günlerde ABD’nin ülkemize uyguladığı yaptırımlar karşısında birlik çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Anadolu Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği 2. Başkanı ve Ordu Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir tutumdur. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz. Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Amerika, haksız ve mesnetsiz ‘yaptırım’ tehdidiyle Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacaktır. Türk yargısının yapacağı yargılamanın sonuçlarına itibar edilmelidir. Bütün devlet kurumlarımız, basın yayın organlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birlikte hareket edersek kazanan Türkiye olacaktır. Emperyalizmin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa karşı devletimize ve Türk Liramıza sahip çıkalım. Yerli malı tüketme seferberliği başlatalım. Sabırlı olalım. Bir ve beraber olup devletimize sahip çıkma zamanıdır" dedi.