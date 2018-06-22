Argan Yaylası turizme açılıyor

Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan ve 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi seçilen ve bozulmamış doğal yapısıyla görülmeye değer yaylalar arasında yer alan Argan Yaylası’nı yaz ve kış turizmine elverişli hale getirmek için çalışma başlatıldı. Bakanlıkla koordineli yürütülen çalışmaların ilk etabına, yapılan ihaleyle birlikte mayıs ayında başlanırken, 270 ha’lık alanın hâlihazır haritaları, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni planı ile nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.

Karadeniz’in doğal mirası niteliğinde olan yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “Argan Yaylamızda yapılan çalışmalar ile turizme yeni bir alan kazandırmayı planlıyoruz. Yaylamız, 1650 rakıma sahip ve yılın dört ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor ” dedi.

Yapılan çalışmalar için Bakanlıktan 200 bin TL’lik ödenek gönderildiğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.