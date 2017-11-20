Arı kovanlarını ayılardan korumak için kayalıklara taşıdı

Kabadüz ilçesinde ayıların arı kovanlarına saldırısından bulanan 75 yaşındaki Mehmet Şimşek, arı kovanlarını ayı saldırısından korumak amacıyla ilginç bir yöntem uyguluyor.

Gümüşdere Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Şimşek, ayıların arı kovanlarına sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde sıklıkla zarar verdiğini söyledi. Arı kovanlarını ayı saldırısının önüne geçmek için kayalık alana taşıdığını belirten Şimşek, "30 yıl boyunca farklı illere giderek seyyar arıcılık yaptım. Bu iş insanı yaşlandırmayan doğa ile iç içe olduğunuz güzel bir meslek. İlerleyen yaşım nedeniyle arıcılığı artık hobi olarak yapıyorum" dedi.

Gümüşdere Mahallesi’nin sarp ve sık ormanlık olduğunu ifade eden Şimşek, "75 yaşındayım ve halen arıcılığa hobi olarak mahallemde devam ediyorum. Ancak mahallem kayalık ve etrafının ormanlık olması nedeniyle burada çok sayıda ayı var. Arılar kovanlara bal biriktirmeye başlayınca balın kokusu ayıları kovanlara çekiyor. Bu nedenle kovanlarım daha öncesinde şuan ki bulundukları yerin birazda uzağındaydı. Burada bulunan kovanlarımı ayılar büyük bir bölümünü parçaladı. Ben de daha sonra kovanları ayıların tırmanmakta zorlanacağı kayalık bir alana taşıdım. Etrafını yüksek olacak şekilde sac metaliyle kapattım. Çok şükür bu şekilde yaptıktan sonra kovanlarıma ayılar saldıramadı. İçim rahat şekilde arılarımın bakımını yapıyor, balını alıyorum" şeklinde konuştu.