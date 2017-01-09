Arıcılıkta kullanılan antibiyotikler sağlığı tehdit ediyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Arı Sağlığı Bölüm Başkanı Fatih Yılmaz, arı hastalıklarında kullanılan antibiyotiklerin insan sağlığını tehdit ettiğini bu sebeple arıcıların kesinlikle hastalıklarla mücadelede antibiyotik kullanmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de üretimi artan ve dünyada önemli bir sektör olan arıcılıkta, hastalıklara karşı yapılan tedaviler büyük önem taşıyor. Arılarda meydana gelen hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalar hem arı hem de insan sağlığını tehdit edebiliyor. Arı hastalıklarına karşı kullanılan antibiyotikler, üretilen ballara bulaşarak insan vücuduna aktarılıyor ve sağlığı tehdit eder hale geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan ve arı hastalıklarına karşı mücadelede bazı arıcıların yasak olmasına rağmen antibiyotik kullandığını ifade eden Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Arı Sağlığı Bölüm Başkanı Fatih Yılmaz, bu tür ilaçların kullanımının yasaklandığını, kullanılması halinde de insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.



“Atadan, deden kalma alışkanlıklarla antibiyotik kullanan arıcılarla karşılaşabiliyoruz”

Arıcılık sektörüne meydana gelen hastalıklarda antibiyotik kullanımının AB normları gereği yasaklandığını buna rağmen bazı arıcıların bu tür ilaçları kullanmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye AB normları gereğince Türkiye’deki arıların antiboyotik kullanımı yasaklandı. Ama arıcılarımız atadan, deden kalan alışkanlıklarla bazı hastalıklara karşı antibiyotik kullanımı yasak olmasına rağmen bu durum ile karşılaşabiliyoruz. Özellikle Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının tedavilerinin kullanımında görülebiliyor. Ama Türkiye’de kullanımı kesinlikle yasak olan bir uygulamadır. Bunun kullanılmasını kesinlikle ve kesinlikle yasaktır” dedi.



“Türkiye arıcılığı zarar görüyor”

Arı hastalıklarıyla mücadele de kullanılan antibiyotiklerin satışının yasak olduğunu bu durumun üreticiye ve özellikle Türkiye arıcılığına zarar verdiğini aktaran Yılmaz; “Hastalıklarda kullanılan antibiyotik yöntemlerinin geri dönüşümüne bakacak olursak. Arıcılarımız antibiyotik kullanımı döneminin genellikle nektar akımı dönemi olmadığını ya da bu dönemde kullanmadıklarını söylüyorlar. Ancak bal mumunun çok farklı bir madde olması, ilaç kalıntılarının bal mumunun üstünde birikmesine, kuluçkadaki ballarda birikmesine sebep oluyor ve satılan ballarda antibiyotik çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Bu doğrultuda antibiyotik çıkan balların satılması kesinlikle yasak olduğu için üreticilerimiz bu durumdan zarar görüyorlar, satıcı zarar görüyor, global anlamda düşünürsek Türkiye arıcılığı bundan zarar görüyor. Çünkü Türkiye arıcılığında antibiyotik kullanılıyor olması demek bizim Avrupa’ya mal satamamamız demektir” diye konuştu.



“Antibiyotikli ballar insan sağlığını tehdit ediyor”

Türkiye’de kullanımı yasak olmasına rağmen bazı arıcıların kullandığı antibiyotiklerin insan sağlığını tehdit ettiğinin altını çizen Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Arı Sağlığı Bölüm Başkanı Fatih Yılmaz, “İnsanlar tarafından alınan ve içinde antibiyotik bulunan ballar insan sağlığını tehdit ediyor. Çünkü kalıntı şeklinde olan antibiyotikler az miktarda alındığında vücudumuzdaki zararlı organizmalar bunlara karşı direnç oluşturuyor ve bu durum hastalıkların tedavisini zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.