Yaz mevsiminde yaylalara ve farklı bölgelere giden arıcılar, havaların soğuması ile geri döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde en fazla bal üreten iller arasında olan Ordu'da bu sezon arıcılar hayal kırıklığı yaşadı. 2016 yılında 16 bin 280 ton, 2017 yılında da 16 bin 799 ton bal üretimi gerçekleştirilen Ordu'da bu yıl verim düştü. Sektörün kanayan yarası olan "varroa" hastalığı arıların ölümüne ve bal üretiminde düşüşe yol açarken, arıcılar bu hastalıklarla mücadeleyi sürdürüyor. Arıcılar, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte peteklerinde ‘kışlık bakım' yapıyor.

“Arıların yüzde 30'unun öleceği tahmin ediliyor”

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, arı ölümlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, arı ölümlerinin yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ölümlerin büyük nedeninin varroa hastalığından kaynaklandığını ifade eden Çifçi, “Arıcılarımız artık yayladan döndüler. Önümüz kış, arıcılarımız artık kış bakımlarına başladılar. Tabii arılardaki en büyük sıkıntımız varroa mücadelesi. Arıcılarımız varroa ile mücadelelerini yapıyorlar ama geçtiğimiz günlerde arı ölümleriyle ilgili bir sıkıntımız var. Hastalıklar bir nebze arttı. Bu sene şu ana kadar arıcılarımızın yaşadığı sıkıntılara baktığımızda arılarımızın yüzde 30 civarında öleceği tahmin ediliyor. Arı hastalıkları ile ilgili Samsun Veterinerlik Fakültesinden uzmanlar çağırdık. Gelen uzmanlarımız, her arıcıdan numune aldılar ve bazı ilçelerde arıcılarımız ile toplantılar yaptılar. Ölümlerin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arı ölümlerinin büyük bir nedeninin de varroa hastalığından kaynaklandığı biliniyor” dedi.

Arı ölümlerinin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü ifade aktan Çifçi, “Ordu'da 3 bin tane aktif olarak arıcılarımız var ve bunların tamamı profesyonel arıcılar. Ama son aylarda yaşanan arı ölümleri, arıcılarımızın bile önüne geçemeyeceği bir sıkıntı. Biz, bakanlık düzeyinde bu ölümlerin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Arılardaki genç nesil, ölümleri azaltacaktır”

Arı peteklerinin kış mevsimine hazırlanması ve bu sayede ölümlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Çifçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda da kış bakımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hastalıklardan bir sıkıntı yaşamazsak çok fazla zarar göreceğimizi düşünmüyoruz ama şuanda bu hastalıklardan dolayı sıkıntı yaşayacağa benziyoruz. Arıların varroa ile mücadelesinin iyi yapılması gerekiyor. Arıyı sıkışık tutmakta yarar var. Arılar mevcut olarak bu sene çok düştü. Kış bakımları kapsamında arıları strafor ile tam manada kış mevsimine hazırlamak gerekiyor. Bölgemiz nemli bir bölge olduğu için arıcılarımız sıcak bölgelere gidip arılara yavru attırırsa, genç nesil olan arılarda ölümler daha da düşecektir.”