Arıncı: "Darbe gerçekleşseydi iç savaş, işgaller olabilirdi”

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, “15 Temmuz’da darbe gerçekleşseydi iç savaş, işgaller her şey olabilirdi” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "15 Temmuz Direniş ve Dirilişi" adlı konferans Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleşti. Konferansa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, çevre ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansta konuşma yapan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, “15 Temmuz darbe girişimi diğer darbe girişimlerinden çok farklı, organize ve daha iyi çalışılmış bir darbe girişimiydi. Sadece hükümeti hedef alan bir darbe girişimi değildi. Türk toplumunu, Türk toplumunun birlikteliğini, azmini, başarısını hedef alan darbe girişimiydi. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı, 16 Temmuz günü nasıl bir Türkiye’ye uyanacağımızı herkes düşünmüştür. Bunu düşünmek bile istemiyoruz. Başarılı olamadılar ve halkımız sokaklara dökülerek bu girişimi engelledi. Darbe gerçekleşseydi çok daha farklı bir boyuta toplum olarak geçecektik. İç savaş, işgaller her şey olabilirdi. Vatandaşlarımız hızlı bir şekilde sokağa indi ve bu darbe girişimini engelledi. Devletine, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıktı vatandaşlarımız o yaşanan günde. Bu olayı unutturmamak, yaşadıklarımızı, yaşadıklarımıza sebep olanları, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik durumu gelecek nesillere anlatmak gerekiyor” diye konuştu.

Yunus Arıncı’nın ardından Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program 15 Temmuz darbe girişiminin video gösterisi ile son buldu.