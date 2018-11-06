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Arslan: “Üyelerimizi eğitimler vererek sertifikalandırıyoruz”

Fatsa Gıda Maddeleri Odası Başkanı Fatih Arslan, “Oda olarak farklı projelerde yer alarak üyelerimizi kendi sektörlerinde gerekli eğitimleri vererek sertifikalandırıyoruz” dedi.


Fatih Arslan yaptığı açıklamada, “Odamıza kayıtlı üyeler ile biraya gelerek dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Bu birlikteliği sık aralıklarla yaparak üyelerimizin ticaretine yön verecek onlara yol gösterecek bir şekilde planlamalarımız devam edecek. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar istişarelerimiz devam ediyor. Yaşanılan bir kriz ortamı var fakat bunu en az kayıpla atlatmak için ziyaretlerimizde esnaflarımıza bilgiler aktarıyoruz. Fatsa esnafı dürüst ve ticaretini ahlaklı bir şekilde yapması bizleri son derece mutlu ediyor. Oda olarak farklı projelerde yer alarak üyelerimizi kendi sektörlerinde gerekli eğitimleri vererek sertifikalandırıyoruz. Hijyene çok önem veren bir oda olarak esnaflarımızı bu konularda devamlı bilinçlendiriyoruz” diye konuştu.

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