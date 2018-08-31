Asansöre öyle bir yazı yazdı ki

Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde S.Ü. isimli vatandaş, asansör içerisinde çok fazla sigara içilmesinin ardından beddua içerikli bir yazı yazdı. "Bu asansörün içinde sigara içenin Allah tez günde belasını versin" yazısıyla tepkisini dile getiren vatandaş, "Kimse kimsenin sağlığıyla oynamaya hakkı yok" diyerek asansöre böyle bir tepkiyle yazı yazdığını söyledi. Yazının altına bazı vatandaşlar da "Amin" ifadesini yazdı.

Asansör içerisine giren vatandaşların yazıyı okumasının ardından sigara kullanımının azaldığı öğrenildi.