Aşırı yağışın verdiği tahribatlar onarılıyor

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü acil durum programı uygulayarak mağduriyet yaşayan mahallelerde yol çakıllama çalışmalarını sürdürüyor.

Sel afetinden ilçenin Yalıköy, Bolaman, Palazlı, Buharı, Yassıbahçe, Bülbül, Kayaca, Ilıca, Hacıköy, Kayaköy, Yavaş, Aşağı Yavaş, Uzundere, Güvercinlik, Yenipazar, Kavraz, Küpdüşen, Kılavuzömer, Tayalı Mahallelerinde olumsuz etkilendiğini belirten Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerim bir greyder, üç bekoloder, üç kamyon, bir ekskavatör ve Ordu Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ile ortak bir çalışma yürüterek kapanan yolları en kısa sürede açtılar. Yolların açılmasının ardından tarafımızdan yapılan afet acil durum programı ile bu mahallelerde yol çakıllama çalışmaları devam etmektedir. Halkımızın mağduriyetini gidermek için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını devam etmektedir. Sel afeti Allah’tan gelen bir şey. Cenabı Allah bir daha yaşatmasın” dedi.