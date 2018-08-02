Aşırı yağışlara karşı alınacak tedbirler belirlendi

Meteorolojik verilere göre, Ordu’da devam eden kuvvetli ve gök gürültülü yağışların, bugün ve yarın da etkisini sürdürerek devam edeceği ve yer yer metrekareye 200 kilogram yağış bırakacağının belirtilmesi üzerine, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirleri görüşmek, karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğinin sağlamak amacıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP ORDU) uygulamaya konuldu.

Toplantının yapılış amacıyla ilgili bilgi veren Vali Vekili Ekrem Ballı, Ordu’nun batı kesimlerinde devam etmekte olan yağışların, hava tahminlerinden alınan bilgilere göre önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği, yer yer metrekareye 200 kilogram yağış düşebileceğine dair ihtimalleri değerlendirerek, alınacak tedbirleri istişare ve koordine etmek üzere toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktardı. Vali Vekili Ballı, “İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız ama hazırlıklı olmamızda fayda var. Bilgiler bu yönde olmasına rağmen, inşallah ilimizde yağışlardan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşamayız. Özellik belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarmamız bu konuda gereken hassasiyeti gösterecektir. Yine elinde iş makinesi bulunan kurumlarımız başta belediyelerimiz olmak üzere, Devlet su İşleri ve Karayollarımız da gerekli hazırlığı yapacaklardır. Devlet Su İşleri özellikle taşkın riski bulunan yerlerde acil temizlenmesi gereken dereler varsa onlarla ilgili gerekenleri yapar, gerekli müdahaleleri yaparsa uygun olur diye düşünüyoruz. AFAD, yapılacak iş ve işlemler konusunda gereken teyakkuzu ve hazırlığı yapacak. Biz de ihtiyaç olduğunda sizinle sürekli irtibat halinde olacağız. Ümit ederiz ki bir sıkıntı yaşamayız. Özellikle Ünye tarafında ve Fatsa tarafında biraz sıkıntı yaşadık. İnşallah bundan sonra aynı sıkıntıları yaşamayız” dedi.

Toplantıya katılan Fatsa Kaymakamı ve Ünye Kaymakam Vekili Mehmet Yapıcı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde sabaha karşı şiddetli bir yağış olduğunu, bazı evlerin alt katlarını su bastığını, alt yapı hizmetlerinin zarar gördüğünü söyledi. Kaymakam Yapıcı, hızla hasar tespit komisyonu kurduklarını ve hasar tespitine başladıklarını ifade etti.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Altınordu ilçesinde oluşan hasar ve olumsuzluklar hakkında bilgi verdi.

14 maddelik tedbir kararlaştırıldı

Toplantıda, yapılan istişarenin ardından, aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:

1- Belediye Başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıklarınca, su baskını dere taşkınlıklarına karşı gerekli iş makinesi araç-gereç ve personelin hazır tutulmasına,

2- İlgili kurumlarca kapalı olan menfez ve mazgallar ile dere yataklarının temizlenmesine,

3- Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için halkın bilgilendirmesi, dere yataklarından uzak durmaları, özellikle fındık toplama sezonu olmasından dolayı vatandaşların arazilerden ve bahçelerden yağış anında uzak durmaları konusunda belediye başkanlıkları ve camilerden sesli anonslar yaptırılmasına,

4- İlçe Kaymakamlıklarınca ilçedeki işlem ve talepleri koordine etmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğünde personel bulundurulmasına,

5- Dere taşkınlarına karşı DSİ Şube Müdürlüğünce gerekirse Bölge Müdürlüğünden takviye ekip istenilmesine,

6- Sorumluluk bölgelerine göre ilgili kurumlarda yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı gerekli müdahale için ekiplerin hazır tutulmasına,

7- Konut ve iş yerlerinde yaşanabilecek su baskını sonucu oluşacak zararın, il Defterdarlığı koordinesinde zarar tespitlerinin yapılmasına,

8- Tarım arazilerinde yaşanabilecek zarar ve telef olabilecek hayvan zayiatın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tespit edilmesine,

9- Su, enerji ve haberleşme alt yapılarında meydana gelebilecek zarar ve hasarların giderilmesi için ilgili kurumlarca ekiplerin hazır tutulmasına,

10- İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır tutulmasına,

11- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce arama kurtarma ekiplerini göreve hazır bulundurulmasına,

12- İl Sağlık Müdürlüğünce yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 112 ve UMKE ekiplerinin hazır tutulmasına, yağış sonrasında içme suyu şebekelerinden numune alınarak gerekli tahlillerin yaptırılmasına,

13- Yaşanabilecek olumsuzluk sonucu konutu etkilenen vatandaşların acil iaşesi ve ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanmasına,

14- Arama kurtarma konusunda ihtiyaç duyulması halinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca Helikopter görevlendirilmesine.”