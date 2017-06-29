Aşk engel tanımadı

Çiftlerin sazlı sözlü düğünde sanki duyuyormuş gibi müziğe ayak uydurmaları düğüne katılan herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

İşitme engelli Umut Gündüz, ağabeyinin girişimiyle bir tekstil fabrikasında çalışan Samsun’un Terme ilçesinden kendisi gibi işitme engelli Esra Kara ile tanıştı. Tanışmalarının ardından evlenmeye karar veren gençlerin düğünü Fatsa’da gerçekleşti. Düğün salonuna konfetiler eşliğinde davetlilerin alkışları ile giren işitme engelli çift, ilk olarak dans etti ve daha sonra düğüne katılan dostlarıyla doyasıya oynadı. Konuşma ve işitme engelli çiftlerin müziğin ritmine uyumu dikkat çeken önemli bir nokta oldu.

İşitme engelli Umut ve Esra’nın nikah memurluğunu Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta, nikah şahitliklerini ise eski AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Fatih Sözen, Selda Gündüz ve Turan Gündüz yaptı. Genç çift, nikah memurunun işaret dili ile sorduğu sorulara işaret dili ile ‘evet’ cevabını verdi.