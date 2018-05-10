ASKON Ordu Şubesi açıldı

Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan binasında faaliyete geçen ASKON Ordu Şube Başkanlığını Cemal Kelleci yapıyor.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur’un da katıldığı açılış törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.