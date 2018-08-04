Aslancami’de beton yol inşaatı tamamlanıyor

Ordu Valiliği 2018 yılı 1.dilim ödeneğinden masrafı karşılanan ve Temmuz ayında başlayan 900 metrelik beton yol çalışmasının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Yapılan yol çalışması ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yol yapımında kullanılan ödeneğin İçişleri Bakanlığından büyükşehir belediyelerine kırsal alt yapı ihtiyaçları için tahsis edilen bir ödenek olduğunu belirterek, “Gelen bu ödeneği ilçemizin eğimi fazla olan yollardan biri olan Aslancami Mahallemizin Saitler ve Softali semtlerinde ihtiyaç olması üzerine beton yol olarak yapılmasında kullanıyoruz. Burada beton yol yapımını kısa sürede tamamlayacağız. Bu vesile ile hizmetlerimize destek olan hükümetimize teşekkür ediyorum” dedi.

2018 yılı içerisinde bir çok kırsal mahallede öncelik ve önem sırasına göre yol iyileştirme, yol genişletme, beton yol gibi çalışmaların yapıldığını kaydeden Aktepe, “Çalışmalarımız hava şartları müsait olduğu sürece yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.