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31 Temmuz 2018 15:01

Ata Sanayi Sitesi sıcak asfalta kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 30 yıllık sıcak asfalt bekleyen Ata Sanayi Sitesi’nin hayalini gerçekleştiriyor.

Ata Sanayi Sitesi sıcak asfalta kavuşuyor

31 Temmuz 2018 15:01


Büyükşehir Belediyesi Ordu ilinin ekonomisine katkı sağlayan sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapılarını yenilemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Altınordu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’ni sıcak asfaltla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını bu kez Ata Sanayi Sitesi’nin merkezinde yoğunlaştırdı.


Ata Sanayi Sitesi’nde uygulanan sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, büyükşehir belediyesi olarak esnaf sayısının yoğun olduğu Ata Sanayi Sitesi’nin 30 yıllık sıcak asfalt özlemini bitirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Bizlere her zaman destek veren esnafımızın ricası olan sıcak asfalt çalışmamızı da sürdürüyoruz. 1 buçuk kilometrelik alanda uygulanacak çalışmaların ilk etap asfalt serim işlemi tamamlandı. Hava koşullarının el vermesiyle birlikte ekiplerimiz, 5 santimetre yüksekliğinde aşınma asfalt serim çalışmaları yapacak” dedi.



"Ordu’ya yakışır modern bir site olacak”


Proje ile esnafların çalışma koşullarının iyileşeceğini de ifade eden Başkan Yılmaz, “1987 yılında kurulan Ata Sanayi Sitemizde o tarihten bu yana asfalt yol bulunmamaktaydı. Yaptığımız çalışmayla birlikte esnaf kardeşlerimizin çalışma koşullarını iyileştirirken, ilimize yakışır modern bir site oluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ata Sanayi Sitesi’ndeki esnaf kardeşlerimize bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah onlarla işbirliği halinde Ata Sanayi Sitemizi en güzel seviyeye getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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