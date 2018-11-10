Atatürk Ordu'da anıldı

yılında Ordu'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Ordu Valiliğince düzenlenen anma programı çerçevesinde ilk tören, Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Çelenk sunma törenine, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, protokol mensupları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasıyla başlayan törende, saat 09.05 geçerken çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından, Ordu Kültür Sanat Merkezinde (OKSM), Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında kısa bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha rahmet diliyorum, ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıyamete kadar yaşayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı dolayasıyla düzenlenen ‘Ata'ya Veda' konulu ortaokullar arası şiir yarışmasında 1. olan Fatsa İlçesi TOKİ Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Berre Serra Eren, liseler arası kompozisyon yarışmasında 1. olan Altınordu ilçesi Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/D sınıfı öğrencisi Umut Bilal Dokuz eserlerini okudu. Ardından, il genelinde düzenlenen ilkokullararası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Program, Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp, sunduğu oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

OKSM'de yapılan ve Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programına, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İdare Mahkemesi Başkanı Levent Özalp, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Baro Başkanı Av.Murat Poyraz, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Turgut Subaşı, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, daire müdürleri, askeri erkan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.