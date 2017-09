Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 93’üncü yıldönümü kutlandı

Yapılan etkinlik kapsamında ilk tören Atatürk’ün Ordu’da karaya ilk ayak bastığı yer olan İlk Adım Anıtı önünde yapıldı. Burada yapılan törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Kaymakam Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından İlk Adım Anıtı’na çelenk sunuldu.

Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 93. yıldönümü kapsamında düzenlenen törende konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, her şehrin tarihinde özellikle anılması gereken günler olduğunu Ordu için de o günün Atatürk’ün Ordu’ya geldiği 19 Eylül günü olduğunu söyledi. Atatürk’ün Ordu ziyaretinde önemli mesajlar verdiğini ve Ordulular olarak bu yoldu çalışarak devam ettiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Her şehrin kendi tarihinde özellikle anılması ve her zamanda hatıra da kalması gereken günleri var. Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Savaşı’ndan sonra Cumhuriyeti ilan ettiği günden itibaren hem kendini muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak her türlü çalışmayı yapıyor hem de tarihin bıraktığı mirası hatırlayarak yoluna devam ediyordu. Bugün de bu özel günlerden bir tanesini kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’da verdiği mesajların ve bugüne kadar bu vatana hizmet etmiş büyüklerimizin bıraktığı miras, bizler tarafından geliştirilerek geleceğe ulaştırılması zorunlu olan bir çalışmadır. Bu kapsamda bizler de Ordulular olarak Atatürk’ün Ordu’ya gelişini, kısa da olsa Ordu’da kalıp verdiği mesajlarını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası ve sözleri ile hatırlattığı geleceği bizde geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Programa katılan ve bir konuşma yapan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ise konuşmasında Atatürk’ün yaptığı yurt gezilerine vurgu yaptı. Atatürk tarafından Ordu’ya yapılan ziyaretin Ordulular için bir ödül olduğunu aktaran Erten, “Bugün geçekten çok anlamlı bir günü idrak ediyoruz. Hem Gaziler Günü hem de Gazimizin Ordu’ya gelişinin 93. yıldönümü kutlanıyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerine çıkmayı hayatını kaybetmesinden 4 ay öncesine kadar devam ettirdi. Elbette ki bu ziyaretlerin önemli bir amacı vardı ve bu gezilerdeki amaç yurdu ve yurdun insanlarını tanımaktı. Atatürk bu gezilerde çok önemli mesajlar vererek Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli yeniliklere imzasını attı. Gazi Mustafa Kemal bu gezilerden bir tanesini de Ordu ilimize yaptı. Kısa süre kaldığı Ordu’da vatandaşlarımıza önemli mesajlar verdi. Ayrıca bu ziyaret, bin bir emekle kurulun Cumhuriyetimizin lideri ile görüşen Ordu halkı için bir ödül olmuştur. Bu kapsamda Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 93. yıl dönümü münasebeti ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Program daha sonra halk oyunları gösterisi ile devam etti. Düzenlenen etkinlikler, Altınordu Kaymakamlığının ziyaret edilmesi ve Ordu Valisi Seddar Yavuz’un Şeref Defteri’ni imzalanmasının ardından sona erdi.