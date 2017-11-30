Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 08:53

Atıl durumdaki okullar onarılarak halkın hizmetine sunuluyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, kullanılmayan atıl durumdaki okullar onarılarak halkın hizmetine sunuluyor.

Atıl durumdaki okullar onarılarak halkın hizmetine sunuluyor

30 Kasım 2017 08:53


Kabadüz Belediyesince, çürümeye yüz tutmuş okulların yapım ve onarımı yapılarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe genelinde uyguladıkları projenin vatandaşların takdirini topladığını söyledi. Projenin yüzde 80’inin tamamlandığını ifade eden Kaya, 2014 yılında göreve geldikten hemen sonra okulların bakım ve onarımına başladıklarını belirtti.


İlçede uyguladıkları projeye vatandaşlardan güzel dönüşler olduğunun altını çizen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Mahallelerimizde hiç kullanılmadığı için çürümeye yüz tutmuş okullarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için projemizi hayata geçirdik. Okullarımızın eskiyen, yıpranan her yerini baştan aşağıya yeniden tadilatına başladık" dedi.


Hizmetine sunulan okulların muhtar odası ve kültür evi olarak kullanıldığını belirten Kaya, "Hiçbir mahallemde ne kültür evi ne de muhtar odası vardı. Bu nedenle vatandaşlarımız mahallelerinde özel günlerinde bir araya gelebilecekleri bir yer bulmakta zorlanıyorlardı. İlçemiz genelinde başarıyla uyguladığımız projeyle insanlarımızın bir araya gelebileceği yerleri oluşturduk. Şu an projemiz yüzde 80 başarıyla tamamlanmıştır."


Kaya, vatandaşların hizmetine sundukları okulların bahçelerine de çocuk oyun parkı kurduklarını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç