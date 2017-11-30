Atıl durumdaki okullar onarılarak halkın hizmetine sunuluyor

Kabadüz Belediyesince, çürümeye yüz tutmuş okulların yapım ve onarımı yapılarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe genelinde uyguladıkları projenin vatandaşların takdirini topladığını söyledi. Projenin yüzde 80’inin tamamlandığını ifade eden Kaya, 2014 yılında göreve geldikten hemen sonra okulların bakım ve onarımına başladıklarını belirtti.

İlçede uyguladıkları projeye vatandaşlardan güzel dönüşler olduğunun altını çizen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahallelerimizde hiç kullanılmadığı için çürümeye yüz tutmuş okullarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için projemizi hayata geçirdik. Okullarımızın eskiyen, yıpranan her yerini baştan aşağıya yeniden tadilatına başladık" dedi.

Hizmetine sunulan okulların muhtar odası ve kültür evi olarak kullanıldığını belirten Kaya, "Hiçbir mahallemde ne kültür evi ne de muhtar odası vardı. Bu nedenle vatandaşlarımız mahallelerinde özel günlerinde bir araya gelebilecekleri bir yer bulmakta zorlanıyorlardı. İlçemiz genelinde başarıyla uyguladığımız projeyle insanlarımızın bir araya gelebileceği yerleri oluşturduk. Şu an projemiz yüzde 80 başarıyla tamamlanmıştır."

Kaya, vatandaşların hizmetine sundukları okulların bahçelerine de çocuk oyun parkı kurduklarını sözlerine ekledi.