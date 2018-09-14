Atinkaya: "Eğitim çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz”

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "2018-2019 eğitim-öğretim yılına tüm kadromuz ile hazırız. Başarılı çalışmalara bu yıl da imza atarak eğitim çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni eğitim sezonunda 20 bin 945 öğrencinin Fatsa'da eğitim-öğretime başlayacağını ifade eden Müdür Saygın Atinkaya, “Okullarımızda gerekli tadilatları yaptık. Öğretmenlerimiz hazır ve eğitime hazır bir şekilde faaliyetlerimize başlıyoruz. Eğitim camiası coşkulu bir şekilde başlayacağız. İyi bir eğitim vermek için tüm camia olarak hazırız. İyi bir mesleki çalışma dönemi geçirdik ve geleceğimiz için iyi eğitimi vermeye hazırız. Geçen yıl 7 okulumuz ikili eğitim yapıyordu, bu yıl ise bu sayı 3 okula kadar düştü. Eğitim yatırımlarımız ilçede devam ediyor ve inşallah bir daha ki eğitim yılında tüm okullarımız tekli eğitim verecekler. Amacımız nesillerimizi iyi yetiştirmektir. Velilerimizde öğrenci ve okul ilişkilerini üst seviyede tutsunlar. Bu çok önemlidir ve bu sayede öğrenci ve okul başarısı da artacaktır” diye konuştu.