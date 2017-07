Fatsa’da eğitimin dana iyi yerlere gelmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte her alanda eğitim çıtamızı yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.

Başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini belirten Saygın Atinkaya, “Öğrencilere karne verdik ve tatile çıktılar. Bizler de kendi karnelerimizi milli eğitim olarak sonrasında oluşturduk. Her okulda toplantılar yaptık ve değerlendirmelerde bulunduk. Sosyal, bilimsel, spor, kültürel, sanat ve eğitimsel faaliyetle ilgili bir analiz ortaya çıkardık. Bir daha ki yılın planlamasını yaptık. Ve yeni eğitim öğretim yılına daha güçlü çıkarak her alanda daha başarılara imza atmak istiyoruz. İlçe olarak en büyük hedefimiz 2019 yılına kadar tekli eğitime geçmektir. Bunun için çok önemli çalışmalar ve planlar yapıyoruz. 2019 yılında kesinlikle tekli eğitime geçeceğiz. İnşallah Fatsa’nın eğitiminde çıta yükselteceğiz. Eğitim kadrosundaki arkadaşlarımızın her yönde farklı alanlarda eğitimleri aldırarak yeni gelişen planlara göre eğitimleri almasını sağlıyoruz. Bakıldığı zaman her yaştan insanın eğitimi ile ilgili ilgilenmek zorundayız. Bizim asil görevimiz eğitimdir ve kalitenin yüksek olmasını için çalışıyoruz. Öğretmenlerimizi seminere gönderiyor ve projeler geliştirmesi için eğittirtiyoruz. Eğitimin gelişmesi ve güçlenmesi için bu arkadaşlarımızın aldığı ve sunacağı eğitim çok önemli. Çok yoğun bir çalışma ortamındayız ve tüm amacımız eğitimde her yıl başarımızı artırmaktır” diye konuştu.

Okulların fiziki durumlarına önem verdiklerini ifade eden Atinkaya, “Okullarımızı tatile girdikten sonra gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve tadilatları yapılıyor. Okullarımız eğitime hazır bir şekilde öğrencilerini bekliyor” ifadelerini kullandı.

Velilere “adres taşımayın” uyarısı

Okul kayıt döneminde velilere adres değişikliği yapmama konusunda uyarılarda bulunan Müdür Atinkaya, “Her mahallemizde tam donanımlı ve eğitim personeli güçlü okullarımız mevcut. Bizler okullara öğrenci yerleştirmesi planlaması yaparken adreslerde oturan nüfuslara göre planlarımızı eğitim yılı öncesinde yapıyoruz. Bütün okullarımızda aynı şartlarda ve aynı kalitede eğitim veriyoruz. Bizler ikili eğitimi bitirmek için çalışıyoruz ve bizlere bu konulanda yardımcı olsunlar. Adres taşımalar olunca ister istemez yapılan planlar bozuluyor. Sınıflarda öğrenci sayısı planlamamız 30 kişidir. Bazı okullarımız da bu sayı rakam olarak geçiyor. Velilerden ricamız bulunduğu bölgelerdeki okullara öğrencilerini kayıt yaptırmalarıdır. Taşınan öğrenciler bizler için önemli sorun teşkil ediyor ve planlarımız bozuluyor” şeklinde konuştu.