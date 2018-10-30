Av. Güner Sağra vefat etti

Ordu'nun hukuk, siyasi, sosyal ve spor çevresinin en tanınan isimlerinden olan Av. Güner Sağra, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

60 yıllık Ordu Barosunun en kıdemli üyesi olan ve 50 yıldır avukat olan, geçmiş yıllarda Orduspor Kulüp Başkanlığı, 12 Eylül öncesi Adalet Partisi ve 12 Eylül sonrası Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı, Ordu Barosu Başkanlıklarında Av. Güner Sağra, İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Yarın (31 Ekim Çarşamba) saat 14.00'te Ordu Barosu önünde düzenlenecek törenin ardından Orta Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Güzelyalı aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Güner Sağra kimdir?

Güner Sağra 1940 Ordu Uzunisa'da dünyaya geldi. İlkokulu Uzunisa'da, orta ve liseyi Merkez'de okudu. 1959-60 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1964 yılında mezun oldu. Stajını Ordu'da Avukat Orhan Eroğlu'nun yanında tamamladı. Askerden sonra 1968 yılının 5 Nisan'ın da (Avukatlar Günü) avukatlık bürosunu açtı. O yıllarda Ordu'da günlük yayınlanan Havadis gazetesinin uzun süre yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Ordu Barosundan 50. yıl ödülünü aldı.

Güner Sağra, birçok dernekte üst düzey görevlerde bulundu. Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisinin Ordu İl Başkanlıklarını yaptı. Bir dönem DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in talimatı ile Ordu Belediye Başkanlığına aday gösterildi, ancak kazanamadı. Sağra, 13 Mayıs 1977 ve 29 Mayıs 1978 tarihleri arasında Orduspor Kulüp Başkanlığı görevinde de bulundu. Sağra, 1992-1994 yılları arasında bir dönem Baro Başkanlığı görevini de yapmıştı.