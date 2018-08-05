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05 Ağustos 2018 16:26

Avukat ve öğretmen eşi kazada öldü

Ordu’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada avukat ile öğretmen olan eşi hayatını kaybetti.

Avukat ve öğretmen eşi kazada öldü

05 Ağustos 2018 16:26


Kaza, Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Samsun yönüne giden J.M. yönetimindeki ZZ 910 0Z Gürcistan plakalı minibüs, Ordu-Giresun Havalimanı mevkisinde Tuncay Yazıcıoğlu’nun kullandığı 28 ED 998 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü ve eşi Günay Yazıcıoğlu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Tuncay Yazıcıoğlu kaldırıldığı özel bir hastanede, Günay Yazıcıoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Öte yandan, avukat olan Tuncay ve emekli öğretmen Günay Yazıcıoğlu’nun, il dışına çıkacak olan çocuklarını havalimanına yetiştirdikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.


Sürücü J.M. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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