Avustralya Büyükelçisi Brown: “Ordu'da çok güzel günler geçirdim”

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Engin Tekintaş'ı ziyaret etti. Brown, "Ordu çok güzel bir yer ve burada bulunmaktan, yeni insanlarla tanışmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Vekili Tekintaş, Büyükelçi Brown'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Halka hizmet etmenin bilinci ile göreve başladığımız bu süreçte Sayın Büyükelçiyi kentimizde ağırlamaktan onur duyuyor ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Seyahat uzaklığı olsa da Avustralyalı kardeşlerimizi kentimizde misafir etmekten mutlu oluruz. Ordu özel alanlara sahip, yazın ve kışın farklı güzellikleri olan, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği bir kent ve bu güzel şehirde kıymetli dostlarımızı her zaman ağırlamak isteriz” dedi.

Büyükelçi Brown, Başkan Vekili Tekintaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Ordu'da güzel günler geçirdiğini aktardı. Brown, “Yaylaya gittik ve Türk Avustralyalı toplumun üyeleri ile bir araya geldik. Ordu çok güzel bir yer ve burada bulunmaktan, yeni insanlarla tanışmaktan büyük mutluluk duydum” şeklinde konuştu.