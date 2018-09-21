Avustralya Büyükelçisi'nden Ordu'ya takdir

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Ordu'da her partiden bir milletvekili olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Ordu'da demokrasinin meyve verdiğini görmek çok güzel” dedi.

Türk ve Avustralyalı grubun düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere Ordu'ya gelen Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi Marc Innes Brown, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

“Sizleri Ordu'da görmekten büyük memnuniyet duyuyorum” diyerek, konuşmasına başlayan Vali Seddar Yavuz, “Ordu, doğal güzellikleri öne çıkmış, son yıllarda turizm potansiyeli artmış bir şehrimiz. Fındığın anayurdudur. Türkiye üretiminin yüzde 33'ünü karşılar. Avustralya ile ülkemiz arasındaki ilişkiler her geçen gün artıyor, gelişiyor. Dolayısıyla Avustralya Büyükelçisi olarak sizleri Valiliğimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Burada bizim üzerimize düşen bir şey söz konusu olursa, memnuniyetle yerine getirmekten mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ise yaptığı konuşmada, ”Sayın Vali bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Ben de burada olduğum için çok mutlu ve onurluyum. Ordu hakkında çok güzel şeyler duydum. Avustralya ile Türkiye arasında çok özel bir bağ var. Ordulu pek çok vatandaş Avustralya'ya göçmen olarak gitmiş, bir çoğu da geri dönmüş. Burada bulunmamın ana sebebi de yarın Türk-Avustralyalı grupla bir araya gelmek, onlarla beraber olmak. Yaylada büyük aile pikniği yapacağız. Buradayken Ordu ekonomisi ve olabilecek iki ülke arasındaki işbirliği hakkında bilgi almayı da çok isterim. Buraya gelmeden önce İlinizin temsilcileriyle milletvekilleriyle de görüştüm. Sizinle tanışmaktan çok mutluluk duyuyorum” dedi.

“Ordu'da demokrasi var”

Büyükelçi Brown, Ordu'ya gelmeden önce Ankara'da Ordu parlamenterleri ile görüştüğünü de belirterek, “Sayın Numan Kurtulmuş ile bir toplantıda bir araya geldim. Ayrıca 3 milletvekili ile görüştüm. Her partiden milletvekili var. Ordu'da demokrasinin meyve verdiğini görmek çok güzel” diye konuştu.

Ziyarette, Ordu şehri üzerine Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ile bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz, Ordu'nun en önemli geçim kaynağının fındık olduğunu söyleyerek, sanayi ve turizm konularına da ağırlık verildiğini kaydetti. Ordu'nun turizmde parlayan yıldız şehir olacağına dikkat çekti.

Eşi ve çocukları ile birlikte Ordu'da bulunduğunu belirten Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Ordu'nun doğal güzellikleri karşısında hayran kaldıklarını ve şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ederek, Ordu'nun güzelliklerini kendi sosyal medya hesabından paylaşacağını sözlerine ekledi.