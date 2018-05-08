Avusturya’da yaşayan gurbetçi şifayı memleketinde buldu

Yıllardır Avusturya’da yaşayan 57 yaşındaki İsmet Karadeniz, 2012, 2014 yıllarında 2 kez boyun fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra şikayetleri geçmeyen hasta Türkiye’ye dönüp birçok merkeze başvurdu. İstanbul’da başvurduğu bir hastanede operasyonun riskli görünmesi nedeniyle alternatif tedaviler denenmesine rağmen şikayeti yoğun bir şekilde devam etti. Yakınının tavsiyesi üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu’na başvuran hasta 3 saatte ağrılarından kurtulup sağlığına kavuştu.

Hastanın ameliyatı hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu, yapılan incelemelerin ardından boynunda 2 adet ilerlemiş boyun fıtığı ve 5 mm kadar daralmış kanal çapı tespit edildiğini, hastanın daha önce dış merkezde 2 kez ameliyat olması ve kanal çapının ileri derecede daralmış olmasının ameliyatın riskini arttırdığını belirtti. Eroğlu, buna rağmen 3 saatlik süren başarılı operasyonla hastanın ağrılarından kurtulduğunu belirti.

“Elimi kapı aralığına sıkıştırıp rahatlıyordum”

Sağ kolundan eline vuran şiddetli ağrı nedeniyle hayatının çekilmez bir hal aldığını dile getiren İsmet Karadeniz ise ilginç bilgiler verdi. Karadeniz, “10 yılı aşkın zamandır boyun fıtığına bağlı ağrılar ve sorunlar yaşıyorum. Bu süreçte 2012 ve 2014’te Avusturya’da bir hastanede boyun fıtığından ameliyat oldum. Ardından tüm tedavi yöntemlerini denedim. En çok sağ kolumda problem yaşadım. Sağ kolumu neredeyse hiç kullanamıyordum, sağ kolumda güç kaybı nedeniyle her sol elimle yapmak zorunda kalıyordum, yapılan ağrı kesici iğnelere rağmen günlük hayatımda hiçbir şekilde kolumu kullanamıyordum. Geceleri kalkıp elimi kapı aralığına sıkıştırıp ağrımı dindirmeye çalışıyordum. Sonunda tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdum. Doktorum Ahmet Eroğlu, ameliyatımla ilgili, ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili yaptığı bilgilendirmelerden çok memnun oldum ve ameliyat olma kararı aldım. Ameliyattan çıktıktan saatler sonra kolumu kaldırabiliyor, rahatça hareket ettirebiliyordum. Ağrılarımdan da kurtulmuştum. Her geçen gün daha da iyileşme olduğunu fark ediyorum” dedi.