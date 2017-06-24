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24 Haziran 2017 14:41

Aybastı’ya Kültür Merkezi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan ve 8.

Aybastı’ya Kültür Merkezi

24 Haziran 2017 14:41

5 milyon TL’ye mal olacak proje 18 ayda bitirilecek.


İçinde Aybastı Belediyesi hizmet binası, sosyal donatı mekanları, hanımlar lokali, restoran, kafeterya, çocuk oyun alanları, misafirhane, yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı ve konferans salonunun yer aldığı kompleks Aybastı’nın en önemli projeleri arasında yer alıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, diğer ilçelere de kültür merkezi inşa edileceğini ancak yüzme havuzu ve saunanın sadece Aybastı’ya özel hizmet olduğunu belirtti. Yılmaz, “Normalde kültür merkezlerimiz için uygun gördüğümüz rakam 4-5 milyon TL iken, Aybastı ilçemize yapacağımız bu projemizin ihale bedeli 8.5 milyon TL. İlçemizde güzel ve farklı bir kültür merkezi olacak. Her şeyin en iyisine layık Aybastımız, böyle bir hizmeti sonuna kadar hak etti. İlçemizin nüfusundaki artışın sonucu olarak, bu hizmetimizin temeli 2018 yılında değil şimdi atılıyor. Aybastılılar, en son yapılan referandumda yüzde 76’ya yakın ‘evet’ oyu vererek bu anlamda bizim ile etle tırnak gibi olduğunu gösterdi” dedi.



Yarısını Bakanlık karşılayacak


8.5 milyon liralık projenin yüzde 50’sini Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’sini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılayacak. Yaklaşık 3 dönümlük arsada 730 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek kültür merkezinde 4 bin 128 metrekarelik kullanım alanı ortaya çıkacak. Bina 2 bodrum katı, 1 zemin katı, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşacak.




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