Ligi’nde şampiyon olarak bu yıl 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Ordu temsilcisi Açı Koleji ile anlaştı.

Ordu’ya gelerek kendisini Ordu temsilcisinin başantrenörü yapan imzayı atan Aydın Uğuz, Ordu’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Daha önce Kadınlar Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Orduspor Kadın Basketbol takımı ile anlaşmak üzereyken bu isteği gerçekleşemeyen Aydın Uğuz, “Nasip bugüneymiş. Ordu’da olmaktan mutluyum. Ordulu basketbolseverlere güzel başarılar yaşatacağımıza eminim” dedi.

Ordu Açı Koleji Kulüp Başkanı İlhan Şahin, Süper Lig’i hedeflediklerini ve takımın başına tecrübeli bir antrenörü getirdiklerini söyledi.

Daha önce Fenerbahçe, Ülker, Erdemir, İstanbul Üniversitesi, Homend Antakya Belediyespor, İTÜ, Osmaniye Gençlik, BGD ve Girne Üniversitesi’ni çalıştıran 52 yaşındaki Uğuz’un 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, 1 kez Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu, 1 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve 1 kez Avrupa 8.liği gibi başarıları bulunuyor.