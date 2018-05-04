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04 Mayıs 2018 12:14

Aynı üst geçide şehir magandaları tarafından 2. saldırı

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ilk ve tek asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit ikinci kez şehir magandalarının saldırısına uğradı.

Aynı üst geçide şehir magandaları tarafından 2. saldırı

04 Mayıs 2018 12:14

Saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yaz döneminde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde asansörlü ve 4 adet yürüyen merdivenli üst geçit yapılarak hizmete sunuldu. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyan asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçit, bazı kendini bilmez şehir magandalarının saldırısına uğrayarak zarar verildi. Ocak ayında şehir magandası iki kişi üst geçidin camlı korkuluklarını tekmeleyerek kırdı. Üst geçit üzerinden geçene kadar camlı korkuluklara saldıran iki kişi, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi üst geçitten indi.


1 Mayıs tarihinde kaydedilen görüntülerde ise 5 kişilik bir grup üst geçidi kullandı. Kabadayıvari hareketlerle üst geçitten geçen gruptan bir kişi camlı korkulukları tekmeledi. Cam korkuluk yola düştüğü sırada şans eseri yoldan geçen olmadı.


Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu kişilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi istendi. Açıklamada, “Vatandaşlarımız, harcanan paraların boşa gitmemesi ve farklı yatırımlara dönüşmesi için bu eserlere sahip çıkmalıdır. Duyarlı vatandaşlarımız ise bu eserleri hor kullananları ve onlara zarar verenleri uyarmalı ve gerektiğinde zabıta birimlerine ve emniyet güçlerine haber vermelidir” denildi.




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